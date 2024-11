Alexander Zverev venció a Casper Ruud y dejó encendida la lucha por avanzar en las ATP Finals

El alemán Alexander Zverev (2° de la ATP) logró encandenar una nueva victoria a su favor en las Finales de la ATP, último certamen de la temporada que se está disputando en Turín y reune a los mejores del circuito.

Sascha Zverev se impuso en un partidazo al noruego Casper Ruud (7°), llevándose la victoria en una hora y 26 minutos de juego, en parciales de 7-6 (3) y 6-3.

Con este triunfo, Zverev logró mantenerse en el liderato del Grupo B de estas Finales de la ATP. A pesar de ello, no tiene garantizado su avance en el torneo que agrupa a los "maestros" del circuito.

