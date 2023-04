Cristian Garin entró directo al cuadro principal del Masters de Madrid

El chileno Cristian Garin, 86° en el ranking mundial, entró directamente al cuadro principal del Masters 1.000 de Madrid.

El ingreso de Garin al main draw fue debido a que se bajaron el estadounidense John Isner (67°) y el argentino Guido Pella (479°), quien iba a competir en el torneo de arcilla en España con ranking protegido.

Madrid update:

OUT: Isner, Pella

IN: Garin, Carballes Baena

Next: Otte