Holger Rune explotó contra el árbitro y el público por polémico punto en su derrota con Sinner

El italiano Jannik Sinner (2° en el ranking de la ATP) superó en un polémico y trabajado encuentro al danés Holger Rune (7°), por parciales de 6-4, 6-7(6) y 6-3, avanzando a semifinales del Masters 1.000 de Montecarlo, pero el duelo no solo estuvo marcado por lo tenístico, sino que también por el arbitraje.

Sinner controló gran parte del encuentro, el que pudo definir en el segundo set, pero en ese momento su rival se repuso a factores deportivos y referiles para ganar la manga en un infartante tie break.

En pleno desempate Rune se vio perjudicado por un error del umpire, quien ante una pelota que fue larga (como mostró después la tecnología en televisión), la corrigó como buena, generando la molestia del danés, quien se quejó del hecho y se mostró molesto, aunque posteriormente dio por superado el hecho.

Rune & the umpire saga continues as Sinner hit a ball that was called out, but the umpire checks the mark and overrules it.



Holger: “You’re calling everything against me.”



“I have nothing against you”



Holger: “I’m also a person. So please respect me.” pic.twitter.com/QuLHJN9Wxs