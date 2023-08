Bublik contra Thiem en el US Open: Estoy aburrido de que estos discapacitados vuelvan

El kazajo Alexander Bublik (27° en el ránking de la ATP) se mandó una frase repudiable este lunes en pleno partido con el austriaco Dominic Thiem (81°) en la primera ronda del US Open, último Grand Slam de la temporada.

"Estoy jodidamente aburrido de que todos estos discapacitados vuelvan a sus carreras", expresó Bublik tras perder el primer set y estar recibiendo una paliza en el segundo, por parte de un jugador que supo ser tres del mundo estuvo algunas temporadas luchando contra las lesiones, incluso saliendo del top 100.

"I'm fucking sick of getting all these disabled people back in their career," - Alexander Bublik about Dominic Thiem #USOpen



