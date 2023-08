Isner dijo adiós al tenis en maratónica jornada en el US Open y rompió en llanto tras el partido

El tenista estadounidense John Isner (157° de la ATP) puso a fin a su carrera profesional como singlista a los 38 años tras perder con su compatriota Michael Mmoh (89°) en un maratónico partido en la segunda ronda del US Open.

El encuentro que extendió por poco más de cuatro horas de juego, tuvo parciales de 3-6, 4-6, 7-6(3), 6-4 y 7-6(7), con un final que no podía ser de otra forma para Isner, acostumbrado a partidos largos y con tie breaks.

Tras el final del compromiso, el norteamericano rompió en llanto por la emoción que le generó despedirse del tenis profesional.

Emotional scenes as John Isner calls time on his singles career 😢🎾pic.twitter.com/Ce20p6QowG