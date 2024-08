Jannik Sinner sigue en carrera en el US Open y se consolida con notables números

El italiano Jannik Sinner, 1° de la ATP, logró mantenerse a paso firme en el US Open este jueves, consolidando además su temporada sumando notables números en la pista.

El líder de la clasificación planetaria se impuso en la segunda ronda al local Alex Michelsen (49°), por parciales de 6-4, 6-0 y 6-2 luego de una hora y 41 minutos de partido.

Gracias a este nuevo triunfo ante un estadounidense (ya había dejado en el camino a Mackenzie McDonald), el de San Candido se verá las caras ante el australiano Christopher O'Connell (87°), verdugo del chileno Nicolás Jarry en el torneo.

Además de haberse metido en la tercera ronda del US Open, Sinner llegó a su victoria número 50 de este 2024, siendo la 30 jugando en cancha dura.

Sobre la misma superficie, el italiano se convirtió en el tercer tenista con más victorias desde 2020, registrando 157, por detrás de los rusos Andrey Rublev (159) y Daniil Medvedev (181).

50th win of the year, 30th on hardcourt 🔥



Jannik Sinner's 2024 numbers keep on growing. pic.twitter.com/pUG8P3eYZL