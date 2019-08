Maria Sharapova y Serena Williams animarán inédito duelo en primera ronda del US Open

La tenista rusa Maria Sharapova (87ª) y la estadounidense Serena Williams (8ª) animarán un inédito cruce en la ronda inicial del US Open, el que será el duelo número 22 en sus carreras y el primero entre ambas en Flushing Meadows.

La norteamericana ostenta una clara hegemonía sobre la oriunda de Siberia, con una marca de 19-2 en victorias.

Otro importante ingrediente de este desafío, es que ambas son campeonas del Grand Slam. Mientras Williams lo ganó en seis oportunidades, Sharapova lo hizo en el 2006.

Otros cruces importantes que arrojó el sorteo son el duelo de la primera favorita Naomi Osaka (1ª) ante la rusa Anna Blinkova (93ª), la número dos del mundo Ashleigh Barty ante la kazaja Zarina Diyas (77ª) y la rumana Simona Halep (4ª) jugará ante una raqueta proveniente de las clasificaciones.

Grab the 🍿🍿🍿@serenawilliams and @MariaSharapova's first meeting in New York highlights first round action at the @usopen--> https://t.co/0J8ZnAyH0D pic.twitter.com/hTK4FN0T5s