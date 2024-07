Andy Murray fue despedido de Wimbledon de pie y entre lágrimas en un lindo homenaje

A todos les llega el momento del adiós, y en el deporte el tiempo no perdona, y pareciera que pasa demasiado rápido es lo que puede sentir Andy Murray, tenista británico, que recibió un homenaje en Wimbledon en la jornada de este jueves 4 de julio.

Murray, que anunció el término de su carrera una vez concluida su participación en los Juegos Olímpicos de París, por las complicaciones ocasionadas por las lesiones a su espalda, había desistido de participar del cuadro de singles el martes 2 de julio previo a su choque con el checo Tomas Machac. Pero, el ganador en dos oportunidades en el All England Club, en las temporadas 2013 y 2016, aún tenía espacio para despedirse del público.

Add to collection: Andy Murray pics that go hard 😮‍💨#Wimbledon pic.twitter.com/5MbHe74kf5 — Wimbledon (@Wimbledon) July 4, 2024

Murray recibe emotivo homenaje en Wimbledon

Andy Murray, que en la Catedral del Tenis enorgulleció a todos los habitantes de la isla del norte de Europa cuando ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres el 2012, afrontó sus últimas jornadas en el tenis con la participación en el cuadro de dobles.

Junto a su hermano Jamie perdió en la primera ronda ante el binomio australiano de Rinky Hijikata y John Peers por 7-6 (6) y 6-4, un partido que emocionó a todos los concurrentes, porque saben que el nativo de Glasgow, con 37 años a cuesta no volverá a pisar el pasto de Wimbledon, y por lo mismo recibió un homenaje que a nadie dejó indiferente.

Not a dry eye on Centre Court.



They love you, @andy_murray 💚 pic.twitter.com/dgas9hPEHx — Wimbledon (@Wimbledon) July 4, 2024

Murray, que fuera el más destacado luchador contra el ‘Big Three’, que integraron Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic, todavía tendrá una participación antes del adiós definitivo, ya que también toma parte del dobles mixtos junto a su compatriota Emma Raducanu y que en primera ronda enfrentan a la china Shuai Zhang y el salvadoreño Marcelo Arévalo, pero independiente de esta participación, el reconocimiento de este jueves, como el de todos los que vendrán, lo tiene más que merecido.