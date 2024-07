Casper Ruud se impuso ante Alex Bolt y avanzó a segunda ronda de Wimbledon

Este lunes el noruego Casper Ruud (8° del ranking de la ATP) se impuso por parciales de 7-6(2), 6-4 y 6-4 ante el australiano Álex Bolt (234°) en un poco más de dos horas, por la primera ronda de Wimbledon, torneo que no le ha sido fácil disputar en su carrera.

En un partido muy parejo, donde se asume que podría existir una mayor diferencia en el marcador entre el un top ten y un top 250, la superficie que no le acomoda al noruego lo hizo extender su partido más de lo que debería por su calidad, la primera manga sólo se definió en el tie break en favor del noruego por 7-6.

En el segundo Casper logró relajarse y dejar a un lado la incomodidad que le representa el pasto, logrando arrebatarle un juego al australiano para llevar el la segunda parte por 6-4 y repetiría su estrategia en el tercer set, cumpliendo con el objetivo de avanzar de ronda.

Sin ir más lejos, el noruego logró la segunda victoria de su carrera sin perder un set en Wimbledon y la tercera de su carrera en el Grand Slam sobre césped.

De esta manera avanzó a segunda ronda, donde se enfrentará al italiano Fabio Fognini (94°), que venció al francés Luca Van Assche (6-1, 6-3, 7-5). Una victoria sobre el veterano italiano le permitiría alcanzar la tercera ronda de Wimbledon por primera vez en su carrera.

