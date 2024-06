Nicolás Jarry y Cristian Garin conocieron su programación para sus estrenos en Wimbledon

Los tenistas nacionales Nicolás Jarry y Cristian Garin conocieron este sábado su programación para sus respectivos estrenos en Wimbledon, el tercer Grand Slam de la temporada que comenzará a disputarse desde este lunes 1 de julio en Londres.

En esta jornada se dio a conocer la organización del certamen londinense dio a conocer los horarios de la jornada de apertura del certamen, la que tendrá a dos chilenos en cancha.

Nicolás Jarry (19° de la ATP) se estrenará en el Court 14 de Wimbledon enfrentando al canadiense Dennis Shapovalov (120°), ante quien nunca se ha enfrentado en el circuito profesional. El partido se disputará desde las 11:00 horas locales (05:00 am de nuestro país).

En el mismo horario, pero en el Court 6, Cristian Garin (111°) hará su debut en el pasto londinense enfrentando al chino Juncheng Shang (104°), ante quien no tiene registros previos en el circuito.

Alejandro Tabilo, en tanto, no fue programado para la jornada inaugural, por lo que con seguridad verá acción el día martes.

