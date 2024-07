El serbio Novak Djokovic (2° de la ATP) debutó en la presente edición del torneo de Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada, con un triunfo aplastante ante el checo Vit Kopriva por 6-1, 6-2 y 6-2 y se vio bien recuperado tras una lesión sufrida en su rodilla derecha que lo obligó a operarse al término de su participación en Roland Garros.

"No sabía cómo me iba a responder la rodilla, pero estoy muy muy feliz con cómo me siento, de la manera en la que he jugado y en la que me he movido. Para ser el debut no le puedo pedir más", comentó el jugador serbio en la rueda de prensa posterior al partido.

Novak Djokovic generó polémica en Wimbledon con un particular atuendo

En su estreno en la edición de Wimbledon 2024 el serbio jugó con una protección en su rodilla, de color gris, algo que rompe el protocolo del torneo, el que tiene una estricta tradición de que los jugadores vistan de blanco incólume.

"Pregunté. Estuve con la juez de silla antes de entrar en la pista y me dijo que estaba bien. Y en los días anteriores chequeamos si teníamos permiso. Hemos intentado encontrar una rodillera blanca, créeme", comentó.

"He visto que Frances Tiafoe jugó con una manga negra. Esto era gris, creo que está algo más cerca del blanco. Sé que no es lo ideal, me gustaría ir entero de blanco porque me gusta respetar las normas, pero tenía permiso. Les he dicho que haré lo posible para que en el próximo partido sea blanca", decía el jugador serbio tras el partido.