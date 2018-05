Diego Rivas y estrellas de la UFC deslumbraron en entrenamiento abierto

El chileno Diego Rivas y otras estrellas de la UFC deslumbraron este miércoles en el entrenamiento abierto que realizaron en el Mall Sports de Las Condes, a días del evento que realizará la empresa de artes marciales mixtas en el Movistar Arena.

La jornada de prácticas comenzó con la sesión del "Pitbull" Rivas, quien terminó con un coreado "Viva Chile" ante el público asistente.

También entrenador Tatiana Suárez, Kamaru Usman, Alexa Grasso y Demian Maia, quienes compartieron con los fanáticos, además de mostrar sus habilidades.

A primeira lutadora no Treino Aberto é a @TSPMMA115. Sábado ela faz a segunda luta mais importante do #UFCChile pic.twitter.com/7IlGh5EyvS — UFC Brasil (@ufc_brasil) 16 de mayo de 2018

Recuerda que UFC Santiago será este sábado y podrás revisar sus resultados con AlAireLibre.cl.