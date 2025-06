El juramento de Ignacio “Jaula” Bahamondes tras caer en el UFC Bakú

Ignacio “Jaula” Bahamondes tuvo un amargo regreso a la acción en el UFC Bakú. El chileno fue derrotado por el local Rafael Fiziev en el Crystal Hall de Azerbaiyán.

Luego de la lucha a tres rounds en el octágono, el representante nacional cayó por decisión unánime de los jueces, quienes le dieron la victoria al anfitrión.

El juramento de Ignacio “Jaula” Bahamondes tras caer en la UFC

Sin embargo, la “Jaula” no bajó los brazos y compartió un mensaje en su cuenta de Instagram, donde hizo una emotiva promesa a sus seguidores. “Esta noche no se pudo, no pude encontrar mi ritmo, no pude encontrar mi pelea, pero vamos a volver más fuerte. Como cada chileno, nos caemos y nos volvemos a parar mucho más fuerte”, dijo Bahamondes.

“Seguimos adelante, esto es el comienzo. No me voy a rendir, nada me detiene. Le doy gracias a Dios por darme estas oportunidades, por poder representar a mi país al frente de todo el mundo. Volveremos más fuertes”, completó.

¿Cuántas peleas lleva Ignacio “Jaula” Bahamondes?

La “Jaula” Bahamondes ha peleado en 23 ocasiones, en las cuales registra 17 triunfos y 6 derrotas.

¿En qué lugar del ranking quedó “Jaula” Bahamondes en la UFC?

Ignacio “Jaula” Bahamondes actualmente está fuera del top 15 del ranking mundial de peso ligero de la UFC. Si vencía a Rafael Fiziev esta jornada, quedaba con opciones de acercarse al top 10, sin embargo, deberá esperar para que ello ocurra.