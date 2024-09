El atletismo mundial está de luto: Rebecca Cheptegei falleció luego de ser quemada por su pareja

El mundo del atletismo está de luto por la trágica pérdida de Rebecca Cheptegei, atleta ugandesa que sufrió un brutal ataque por parte de su pareja. La corredora, quien había participado en el maratón de los recientes Juegos Olímpicos de París 2024, murió el jueves en un hospital en Kenia.

Según informes, Cheptegei fue atacada por su novio, quien le roció gasolina y le prendió fuego. A pesar de los esfuerzos médicos, la atleta no pudo sobrevivir debido a la gravedad de las quemaduras que afectaron el 80% de su cuerpo.

Rebecca Cheptegei - Burned Agnes Tirop - Stabbed Damaris Mutua - Strangled All female athletes killed in the last 3 years whose husbands or boyfriends are suspects. Kenya has a femicide problem pic.twitter.com/w5lQLA1OPy

El ataque ocurrió el pasado domingo en Trans Nzoia, Kenia, donde Cheptegei fue trasladada de urgencia al Hospital Universitario y de Referencia Moi en Eldoret. El doctor Owen Menach confirmó el fallecimiento de la atleta después de que todos sus órganos fallaran durante la noche.

La Federación de Atletismo de Uganda ha expresado su dolor por la pérdida y ha pedido justicia por el acto de violencia intrafamiliar que cobró la vida de Cheptegei.

