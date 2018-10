Lewis Hamilton tras ser tercero en Austin: "Como equipo no estuvimos bien"

El británico Lewis Hamilton (Mercedes) se mostró contrariado con el trabajo del equipo después de quedarse muy cerca de conquistar su quinta corona en el Mundial de Fórmula 1 y aseguró que "trabajarán juntos" para mejorar el próximo fin de semana.

"Como equipo no estuvimos bien, necesitamos reunirnos todos y buscar la forma de hacerlo mejor en la próxima carrera" , dijo el líder de la clasificación de pilotos.

En el Gran Premio de Estados Unidos, que se celebró en Austin (Texas), el británico quedó en tercera posición, lo que sumado al cuarto puesto de su rival, el alemán Sebastian Vettel (Ferrari), le privó de un nuevo campeonato, que tendrá que esperar al menos hasta el Gran Premio de México.

Hamilton, de 33 años, se mostró "sorprendido" por la segunda parada que tuvo que hacer, por un problema de presión en sus neumáticos, aunque reconoce que el vencedor de la jornada, el finés Kimi Raikkonen, de 39 años, al que felicitó por el triunfo, tuvo mayor ritmo de carrera.

El británico lucha por su quinto Mundial, después del de 2008, con McLaren; y los de 2014, 2015 y 2017, con Mercedes, con lo que empataría en la tabla de ganadores históricos con Juan Manuel Fangio, tan solo por detrás ya del siete veces campeón, el alemán Michael Schumacher.

"He tratado de evitar quedar fuera porque sé lo que me estoy jugando. Si no me estuviera jugando el campeonato hubiera sido más agresivo", reconoció.

"No me importa cuando ganar el campeonato, solo quiero ganar", matizó.

Hamilton mantuvo un espectacular duelo por el segundo puesto con Max Verstappen (Red Bull) en las últimas vueltas y, en rueda de prensa, bromeó con el joven holandés que en otra ocasión "no hubiera dejado tanto espacio" para evitar un posible choque.

El británico aseguró que "si hubiera tenido un par de vueltas más el resultado podría haber sido otro porque las ruedas estaban en mejores condiciones", ya que el resto solo realizó una parada durante la carrera de Austin.

"A pesar de todo estoy agradecido por el tercer puesto, en un día difícil seguimos arriba", aseguró el inglés, que acumula este año 346 puntos como líder de la clasificación.