Antonio Cabrera: Tengo miedo de que me maten, siento que hay una mafia tremenda en el ciclismo

El ciclista nacional Antonio Cabrera, quien debe recuperar su licencia federativa por decisión de la Comisión Nacional de Arbitraje Deportivo, aseguró que teme por su vida, ya que hay una "mafia" en su disciplina, luego de ser sancionado por la federación por supuesto mal comprotamiento, en relación al doping.

Cabrera dijo en conversación con La Tercera que "me están molestando en mi trabajo. Vengo sufriendo, me siento perseguido. Estoy con tratamiento psicológico y psiquiátrico... Tengo miedo de que me maten, siento que hay una mafia tremenda en el ciclismo".

"Estoy pensando si pongo en la Policía de Investigaciones una orden de protección, porque yo les tengo miedo y mi pareja igual. Nosotros andamos perseguidos (...). Salgo a entrenar con cuidado, pensando en que alguien me puede pasar a llevar con un auto, ando con miedo de que, si voy a un selectivo, me echen algo en el agua o me infecten algún alimento", añadió.

Esto se debe a lo que considera una persecución de la federación, que suspendió su licencia hace un tiempo por comportamiento indebido, por sustancias prohibidas en 2013 y supuesto incentivo a otros colegas para hacerlo.

"Estoy viendo con mi abogado (Néstor Gómez) la forma de cómo querellarme contra estas dos personas que están al mando la federación. Ojalá que haya un cambio, ojalá que las autoridades vean que la federación está actuando mal. No solamente va a ser hoy día conmigo, más adelante, por la forma que actúan, puede ser con otros deportistas, y espero que, así como sacaron a la otra federación, puedan sacar a estos dirigentes".

"Este último tiempo no se me ha respetado la presunción de inocencia, hay una ley que hace que no me llegue mi beca, y todo este tiempo he estado entrenando a gente, hay unos privados que siempre me están colaborando y estoy viviendo el día a día. Estuve trabajando en madera", siguió en la misma línea, a propósito de que ya no tiene la beca Proddar.

Finalmente, comentó su relación con el Comité Olímpico de Chile y el Ministerio del Deporte: "El COCh hasta el día de hoy me está apoyando. El señor (Miguel Ángel) Mujica me está respaldando, pero por los conductos legales".

"Yo tenía mucho contacto con la ministra Cecilia Pérez y gran parte de lo que he logrado sobrevivir ahora fue por la ayuda del gobierno anterior. Tuve muchas reuniones donde tuve que demostrar de lo que se me acusaba y ellos estaban esperando que me juzgaran, pero hasta el día de hoy eso no ha pasado. Ella fue un pilar muy fuerte en mi último tiempo como deportista. El que me haya apoyado significó que me pudiera meter tercero en una Copa del Mundo, tercero en un panamericano, ser campeón nacional sin tener recursos, ganándoles a deportistas con becas Proddar. Ahora traté de comunicarme con la ministra (Alexandra) Benado, tuve algunas conversaciones. Pero como llegaron recién, la cosa va un poco lenta", cerró.