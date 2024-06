Arturo Vidal y su ausencia en Copa América: "Quiero que le vaya bien a Chile aunque yo no esté"

A Arturo Vidal aún le da vueltas por la cabeza la decisión del técnico Ricardo Gareca de no convocarlo a la selección chilena que está disputando la presente edición de la Copa América en Estados Unidos.

El jugador de Colo Colo, cada vez que puede, toca el tema y ahora a la distancia tiene palabras para La Roja, que la noche de este martes enfrenta un duelo clave ante Argentina en sus aspiraciones de seguir avanzando en el Grupo A del torneo.

¿Qué dijo Vidal sobre la selección chilena?

Vidal, como ya es habitual, en sus ratos libres realiza transmisiones en la plataforma Twitch, y en esta ocasión la desarrolló con Davoo Xeneize, streamer 'trasandino', con quien habló del choque ante la albiceleste, entre varios otros temas.

En la transmisión, además, respondió a sus sensaciones por estar fuera del equipo que está disputando el torneo en tierras norteamericanas.

“De verdad no me creo estar fuera de la selección”, respondió Vidal. “Después se ve si juego o no. Pero aún no me lo creo, esa es la verdad”, indicó.

“Son 18 años vividos ahí, arriesgué mucho en su momento y cuando no estoy me duele, por eso no me lo creo”, puntualizó en su streaming.

A la distancia, Vidal reconoce que está haciendo fuerza para que el equipo llegue a lo más alto en la Copa América.

“Confío en mis compañeros y quiero que le vaya bien a Chile, aunque yo no esté”, señaló.

Arturo Vidal: "Yo creo que todavía podría haber dado mucho en la selección, no soy el mismo del Bayern, Juventus o el Barcelona pero tengo cosas que quizá de más joven no tenía".



PEGUE KING pic.twitter.com/sOOLHHr1D2 — PELALBO🦇 (@pelalboo) June 25, 2024

El jugador del Cacique comentó el caso de Luis Suárez en Uruguay, el que pese a la edad, fue convocado y es alternativa en el equipo ya que delante de él en su puesto está el jugador de Liverpool, Darwin Núñez.

“Me hubiese encantado estar. Por ejemplo de Luis es maravilloso que esté, está vigente, haciendo goles y compite contra un jugador del Liverpool”, señaló.

“Pero nosotros no tenemos jugadores en los mejores equipos del mundo, por eso creo que puedo estar, aunque debo aceptar la decisión del entrenador. Pero sí, me ha costado no estar en la selección”, cerró.