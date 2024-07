Claudio "Chiqui" Tapia explicó el video de un asesor secándole la transpiración en Copa América

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia está en el centro de la polémica tras viralizarse un video en el que había un asesor secándole la transpiración.

En base a esto, Tapia dio una explicación para evitar más suspicacias.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Al Aire Libre (@alairelibrecl)

¿Qué dijo "Chiqui" Tapia sobre su "asesor de transpiración?

En una declaración en redes sociales, Chiqui dio a conocer su verdad sobre la persona que estaba con un paño absorbiendo su sudor en el Argentina vs Canadá por las semifinales de la Copa América.

"Estos días estuve con mucha fiebre y malestar debido a las altas temperaturas. No me podía ni mover y no me quería perder el partido. Por eso, Luciano Nakis estuvo ahí para acompañarme", sostuvo.