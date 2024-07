Conmebol borró a Wilmar Roldán de la Copa América

Wilmar Roldán es uno de los árbitros más considerados por Conmebol en los últimos años, aunque su desastroso arbitraje en el empate 0-0 de Chile vs Canadá, que dejó a nuestro país fuera de la Copa América, lo dejó "tambaleando".

Desde ahí no apareció mas en el torneo, aunque todavía faltaba la opción de que lo hiciera en el duelo por el tercer lugar de Canadá vs Uruguay (en la final no podía porque está Colombia involucrado).

Wilmar Roldán le dijo adiós a la Copa América

No obstante, finalmente se confirmó que el duelo de La Roja ante Canadá si le pasó la cuenta a Roldán, ya que no estará en el compromiso por el bronce.

Si lo hará el venezolano Alexis Herrera, mientras que en la final el designado es el brasileño Raphael Claus.

¿Cuándo se juegan el tercer lugar y la final de la Copa América?

El duelo por el tercer puesto de la Copa América entre Canadá y Uruguay se llevará a cabo este sábado a partir de las 20:00 horas.

La final de Argentina vs Colombia, en tanto, se disputará este domingo también a las 20:00 horas.

Todos los detalles de estos dos compromisos estarán en la completa cobertura de AlAireLibre.cl.