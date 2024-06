¡Dale, hacete el canchero! Messi pecó de confiado y erró un gol increíble DOS VECES

¡Dale, hacete el canchero!. La frase icónica de Tano Pasman, del día en que River Plate perdió la categoría en Argentina, se ajusta de manera muy precisa para lo que ocurrió con Lionel Messi en el debut de la albiceleste frente a Canadá en la Copa América.

¿Qué fue lo que pasó con Messi? El Campeón del Mundo recibió un balón libre de marca y remató a la carrera, pero el meta Maxime Crépeau contuvo.

El rebote le quedó a Messi y ahora trató de hacer un golazo sacando al arquero y definiendo con un defensor justo frente a él, pero lo hizo muy mal ante un arco desprotegido.

I have come to the conclusion that Messi is carrying Argentina. Look at the technique he uses on these 2 shots 🥶🥶🥶 pic.twitter.com/7wz7T8gc5a