El accidentado viaje de la Selección Chilena con Donald Trump como protagonista

La Selección Chilena, luego de su empate a cero con Perú en el debut de la Copa América, tiene por siguiente desafío el enfrentamiento con Argentina, en Nueva Jersey, lugar al que se trasladó la Roja, y donde tuvo un encuentro con el expresidente de Estados Unidos Dondald Trump.

La jornada de este sábado 22 de junio el equipo de Ricardo Gareca estuvo marcada por una práctica regenerativa luego del encuentro de la noche del viernes, y posteriormente el viaje de Texas a Nueva Jersey.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @laroja

Donald Trump y un encuentro que incomodó a la Selección Chilena

La Selección Chilena tomó un chárter que tuvo más de algún inconveniente para llegar hasta Nueva Jersey, ya que inicialmente el recorrido debía ser de un par de horas, pero tardó más de tres, y más aún cuando aterrizó no pudo tener un acceso más expedito, dado que también había llegado el expresidente Donald Trump, por lo que todo se vio aún más retrasado según contó el periodista de DSports Marco Escobar, a raíz de las medidas de seguridad que se toman en estos casos.

🚨La Roja aterrizó pero aún no pueden salir de la loza, coincidió con la llegada de Donald Trump, y por temas de seguridad en el aeropuerto no pueden moverse. @DSportsCL #CopaAméricaEnDSPORTS https://t.co/C7sgAC4xvk — Marco Escobar Alvear (@M_EscobarAlvear) June 23, 2024

Más inconvenientes en el vuelo

Pero como señala el dicho aquel: “si no son peras, son manzanas”, los imponderables no se detuvieron allí. No sólo la presencia de Donald Trump incomodó el presunto viaje expedito de la Roja, ya que una tormenta también dilató el itinerario, por lo que bien entrada la noche llegaron hasta su hotel de concentración, como dio cuenta el periodista de ESPN Christopher Brandt.

Pasada la medianoche @LaRoja llegó a su Hotel en Nueva Jersey, tras el retraso del vuelo por tormenta eléctrica. @ESPNChile pic.twitter.com/0yMlErOBLt — Christopher Brandt (@ChrisBrandtR) June 23, 2024

¿Cuándo vuelve a jugar Chile por la Copa América?

La Selección Chilena volverá a las canchas este martes 25 de junio, a las 21:00 horas (01:00 GMT) se medirá con Argentina, actual campeón del torneo, en un partido que se desarrollará en el Met Life Stadium, mismo escenario donde la Roja conquistó ante la Albiceleste la Copa América Centenario el 2016.