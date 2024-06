El escándalo detrás de la nómina de Perú incluyó show en discoteca antes de la Copa América

Este sábado 15 de junio se cumplieron 238 dias desde el último duelo que disputó oficialmente el futbolista peruano Christian Cueva, la gran novedad de la nómina de Perú para la Copa América.

El futbolista de 32 años -sin club actualmente- lidera la convocatoria de Jorge Fossati para el certamen que arrancará el jueves 20 de junio en Estados Unidos.

Será el primer rival de los peruanos será precisamente Chile, el viernes 21 en Arlington, Texas.

Y en el país del 'Rimac' no demoraron en llegar las críticas, ya que hace menos de una semana, 'Aladino' fue sorprendido realizando una "escena de celos" a su actual esposa, Pamela López, mientras celebraba su cumpleaños en una discoteca, lo que se hizo viral en redes sociales y alimentó durante una semana a la farándula local, especulando sobre los problemas psicológicos que tendría el jugador.

A esto se le suma la pérdida de su abuelo, hace solo un par de días, por lo que en la interna 'incaica' creen que el no poder despedirse de su familiar al estar en tierras norteamericanas con la selección, le golpeó más fuerte de lo esperado. A tal punto, que en el amistoso ante El Salvador de este viernes 14 de junio, no sumó minutos a pesar de ser citado.

Christian Cueva que no juega hace ocho meses, que no destacó en la Liga 1, que no tiene club y que hace una semana se amaneció en una discoteca ha sido convocado a la Copa América.



Opinen ustedes, porque yo no entiendo NADA. pic.twitter.com/Pzqh4sl5x0