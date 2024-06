Luego del empate de Chile en Copa América hinchas piden el regreso de Arturo Vidal

Chile debutó en la Copa América 2024 con un deslucido empate sin goles frente a Perú. Desde la mitad del partido y hasta que finalizó, los fanáticos de La Roja comenzaron a pedir por el regreso de Arturo Vidal, uno de los grandes ausentes en la nómina de Ricardo Gareca.

Los hinchas de la Roja no ocultaron su deseo de ver a Arturo Vidal en esta Copa América. Mucho sirvió el mensaje de aliento que dio el futbolista de Colo Colo antes del partido.

Es que a partir de esa publicación en Instagram, donde mostró sus mejores goles, los fanáticos hicieron sentir más su ausencia. Fueron las redes sociales el medio elegido para hacer sus peticiones. Ricardo Gareca fue otro de los apuntados por la no presencia del bicampeón de América.

Por eso Alexis Sánchez jamás, pero jamás será Arturo Vidal, puede ser talentoso, pero no es un líder.

Si no se la tocan recrimina a los suyos, cuando tiene pase busca la individual y cuando se amurra desaparece de los partidos.

Vidal? Te ganaba partidos lesionado, Alexis no. pic.twitter.com/j1IoAVK1Am