¿Qué pasa si Garnacho le hace un gol a Chile en Copa América?

El delantero del Manchester United Alejandro Garnacho es una de las figuras jóvenes que tiene Argentina, sin embargo, hay un tema de debate entre los aficionados albicelestes, ya que el atacante cuando hace un gol ha festejado como Cristiano Ronaldo, eterno adversario de Lionel Messi, máximo referente de la selección trasandina, y surge la interrogante de qué pasara si Garnacho anota en la Copa América.

Esta situación fue recogida en un video de dibujos animados, que está empezando a viralizarse en redes sociales, donde se ve al equipo argentino perdiendo frente a Chile por la cuenta mínima.

En el video se puede ver a Arturo Vidal, y a Garnacho marcando la paridad, festejando como CR7 lo que termina desencadenando la Tercera Guerra Mundial, y con un dato curioso, el hijo de Messi en las huestes de Cristiano.

We just have to hope that Garnacho doesn’t score at the Copa America 😭😭😂 pic.twitter.com/hsWGJdNlvm