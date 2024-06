Será rival de Chile: Canadá preparará la Copa América con amistosos ante potencias mundiales

Falta poco más de dos semanas para el inicio de la Copa América 2024,que se disputará en Estados Unidos, y Canadá, uno de los rivales de 'La Roja' en la Fase de Grupos, en los próximos días enfrentará dos partidos amistosos de alto nivel, primero con Países Bajos y luego con Francia como preparación para el torneo.

Ambos encuentros se disputarán en Europa. El primer partido será ante la poderosa selección neerlandesa, el jueves 6 de junio a las 14:45 horas (18:45 GMT), en Rotterdam, y el domingo 9 de junio, enfrentará a los subcampeones del mundo en Bordeaux a las 15:15 horas (19:15 GMT).

Encuentro que además marcará el debut del técnico estadounidense Jesse Matsch, quien asumió la banca hace un par de semanas. El estratega de 50 años, venía de dirigir al Leeds United, equipo que alguna vez dirigió Marcelo Bielsa, pero en febrero fue cesado de su cargo por malos resultados.

