"Sin días libres para cazar en manada": La estrategia del DT de Canadá para ganarle a Chile en la Copa América

En apenas una semana al mando de la selección de Canadá, el entrenador norteamericano Jesse Marsch sumó dos amistosos con distintos resultados: Perdió por goleada ante Países Bajos y este lunes 10 de junio le rescató un empate sin goles a Francia, en el par de aprontes que tendrán los rivales de Chile en la Copa América.

Un rango temporal prematuro para sacar conclusiones, pero con un detalle clave para instalar un precedente en la idea de juego que posee el exDT de Leeds United.

Sobre aquello, el periódico británico 'The Athletic' soltó conceptos, destacando "la ausencia de días libres para sus jugadores entre partido y partido", en un método que está dando que hablar.

"Tácticamente, Marsch espera que los jugadores se adapten y continuen con sus métodos probados y confiables, pero que los jugadores crean y confíen en Marsch y acepten esas instrucciones será crucial y él lo sabe", añade el artículo que contempla un seguimiento detallado de su rutina y forma de juego.

La llegada a la banca de Jesse Marsch, a solo días de que arranque el torneo continental, no le permite relajarse, por lo que también se considera "la aceptación del grupo" para con un método que involucra mucho trabajo físico y posterior recuperación, para plasmar en la cancha un 4-4-2 con doble carrilero.

En la banda izquierda de Canadá, el líder del equipo es Alphonso Davies, con una potencia casi envidiable como la ingenuidad para cruzar palabras con su nuevo DT en la selección, relacionadas "a lo que significa ser canadiense", considerando el origen estadounidense de Marsch y la idea de plasmar esa forma agresiva, que usará como estrategia para intentar doblegar a Chile, el próximo 29 de junio. Eso sí, antes deberá enfrentar a Argentina y Perú.

Jesse Marsch is Canada's new boss (first job since Leeds)



They're in the Copa America, but first friendlies against the Dutch + France



Went to Rotterdam + Bordeaux for @TheAthleticFC to find a man re-energised and a team already playing in his image

✍️⬇️https://t.co/mS4OeSZ6PT