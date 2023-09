Garin y la Copa Davis: Siento que podemos pasar el grupo, a eso vinimos

El tenista nacional Cristian Garin (103° en el ránking de la ATP) palpitó la fase de grupos de la Copa Davis 2023, que tendrá a Chile enfrentando a Suecia, Italia y Canadá, en la ciudad de Bologna.

Garin expresó en diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa: "Llevamos un par de días en Italia, el lugar está muy bueno y las condiciones también. Es parecido a los torneos indoor del tour, no es nada nuevo. De todas maneras, estos días han sido de adaptación, muy buenos, el cambio de hora es complicado, por eso llegamos con anticipación".

"Han sido muy intensos los primeros días, adaptándonos bien, siguiendo las indicaciones de Nico (Massú) y Douglas (Cordero, preparador físico), han sido días muy positivos", añadió.

Sobre lo personal, comentó: "Siempre estoy con la mejor disposición, por algo estoy aquí. Hay que mejorar. Todos los días que pasan estoy mejor. Ha sido exigente, como dije anteriormente, pero llego sano, después de mucho tiempo irregular con lesiones y bastantes cosas. Primera semana que siento que estoy entrenando a un nivel alto, falta seguir compitiendo en sets de entrenamiento, y si me toca jugar voy a darlo todo. Como dije, siento que podemos pasar el grupo y a eso vinimos".

"Tengo mi trayectoria, llevo varios años en el tour. Aún así cumplí recién 27 años, espero que me queden bastantes más por jugar. Esto es un maratón, no es una carrera de 100 metros planos, se pasa por altos y bajos, a veces uno quiere los resultados ahora ya y estuve casi tres meses lesionado este año, el año pasado dos meses, y eso me ha pasado la cuenta en lo físico y lo mental. Si me toca jugar, espero competir como estoy entrenando", siguió.

También tuvo palabras para las bajas de sus rivales, principalmente las de los locales: Jannik Sinner (7°) y Mateo Berrettini (66°): "Es un factor. Con las bajas de Sinner y Berrettini se iguala todo, el grupo queda bastante parejo. Obvio que hay que respetar a todos los países, por algo están acá, sobre todo Italia que es local, pero está más parejo. Igualmente, debemos pensar en nuestro equipo y llegar en las mejores condiciones posibles".

Finalmente, destacó las virtudes del equipo chileno: "Hay fe, tenemos un equipazo. Nico Jarry ha tenido un gran año y el resto estamos ahí, de mi parte he estado un poco irregular desde el aspecto físico, pero Alejandro (Tabilo) y (Tomás) Barrios han jugado muchos torneos, muy bien, subiendo bastante el nivel. Tenemos un equipo en el que confiamos mucho, tenemos muy buena onda, también con el equipo técnico, está la fe de que vamos a avanzar en el grupo, no a ver qué pasa, es nuestra segunda vez en el Grupo Mundial y ya sabemos a lo que venimos".

"Si fuera por mí, ojalá fuera todo el año así (el buen ambiente). Son semanas de mucha unión de equipo, de compañerismo, de apoyar al otro juegue quien juegue, y todos queremos ganar, eso es lo más importante. Estamos representando a Chile en el nivel más alto y me encanta venir aquí con el equipo, es todo positivo. Siempre que vengo salgo de buena forma", cerró.

Chile debuta este martes desde las 10:00 horas (13:00 GMT) ante los suecos por el Grupo A, mientras que el viernes y sábado chocará contra italianos y canadienses, respectivamente, a la misma hora.

Revisa la programación de las tres series de Chile en el Grupo A:

Martes 12 de septiembre

Suecia vs. Chile. 10:00 horas.

Viernes 15 de septiembre

Italia vs. Chile. 10:00 horas

Sábado 16 de septiembre