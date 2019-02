Frank Kudelka y la eliminación de la Copa Libertadores: Me siento responsable y frustrado

El entrenador de Universidad de Chile, Frank Kudelka, se mostró muy disconforme con el resultado obtenido ante Melgar este miércoles en el Estadio Nacional, que los dejó eliminados de la Copa Libertadores 2019.

Los azules empataron 0-0 en el recinto nuñoíno y terminaron 0-1 abajo en el global, algo que afectó fuertemente en el ánimo del estratega de los azules. "Estoy mal. Uno siempre responde diciendo que está bien, pero estoy mal. Me siento responsable y frustrado", aseguró el DT en conferencia de prensa.

"Ni bien salimos del puerto y ya nos hundieron. Hay que ver qué fuerzas tenemos entre todos como para reconstruir lo que nos queda de este barco y salir otra vez a remar. Me es difícil salir de la frustración personal, porque todo ocurrió hace muy poco y tenía demasiadas ilusiones", señaló en relación a cómo enfrentarán su debut en el Campeonato Nacional ante Cobresal.

El trasandino igualmente se molestó con las preguntas iniciales sobre una posible renuncia a la banca de los "laicos", afirmando que "para mí es frustrante no pasar, pero si me van a preguntar por mi continuidad no voy a contestar. Eso ya lo respondí".

A su vez, a Kudelka se refirió al hecho de no haber podido armar un esquema eficiente pese a fichar a 10 futbolistas para esta temporada: "Quiero aclarar algo. Llegaron diez refuerzos, pero se fueron once o doce jugadores. Rearmamos el equipo. No quiero llevarlo a excusas, pero no puedo evitar decirles la verdad".

"Cuando uno saca diez y pone diez (jugadores), hay que amalgamar cosas. Eso es en lo que nos responsabilizamos que no hicimos. No pudimos hacerlo para esta fase. Pero bueno, yo no soy capaz de armar un equipo en diez días que funcione como tal. A veces te alcanza para ganar y a veces no", apuntó.