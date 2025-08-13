¿Quién transmite U de Chile vs Independiente? Horario, canal de TV y cómo verlo online por Copa Sudamericana 2025

Universidad de Chile inicia un nuevo desafío internacional ante Independiente de Avellaneda en busca de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Este miércoles 13 de agosto, el equipo de Gustavo Álvarez saldrá al Estadio Nacional decidido a hacerse fuerte como local para viajar a Argentina con ventaja.

El partido tiene un condimento especial: en el “Rojo” juegan tres chilenos —Felipe Loyola, Pablo Galdames y Luciano Cabral— y los de Julio Vaccari no se cruzan oficialmente con la U desde la Copa Mercosur 1998.

📺 ¿Qué canal transmite U de Chile vs Independiente EN VIVO?

Será transmitido por DSports, señal exclusiva de DirecTV, y estará disponible vía streaming en DGO (DirecTV GO).

🕒 ¿Cuándo y a qué hora juegan U de Chile vs Independiente?

Día: Miércoles 13 de agosto de 2025

Miércoles 13 de agosto de 2025 Hora: 20:30 de Chile (21:30 en Argentina)

20:30 de Chile (21:30 en Argentina) Estadio: Nacional Julio Martínez Prádanos, Santiago

Nacional Julio Martínez Prádanos, Santiago Árbitro: Anderson Daronco (Brasil)

Anderson Daronco (Brasil) VAR: Wagner Reway (Brasil)

🎁 ¿Dónde ver GRATIS U de Chile vs Independiente?

⚠️ No será transmitido por TV abierta en Chile.

La única forma oficial de verlo es por DSports y DGO. Si no tienes suscripción, algunos operadores ofrecen días de prueba gratuita en DGO (sujeto a disponibilidad).

🔵 Formación confirmada de U de Chile vs Independiente

Gabriel Castellón; Nicolás Ramírez, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Fabián Hormazábal, Israel Poblete, Charles Aránguiz, Felipe Salomoni, Javier Altamirano; Lucas Di Yorio y Lucas Assadi. DT: Gustavo Álvarez

🔴 Formación de Independiente vs la U de Chile

Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Nicolás Freire, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés, Luciano Cabral; Walter Mazzantti o Diego Tarzia, Matías Abaldo, Santiago Montiel. DT: Julio Vaccari.

🧠 ¿Qué pasa si la U de Chile gana en la ida?

✅ Llegará a la revancha con ventaja en puntos y diferencia de goles.

➕ Un triunfo por dos o más goles la dejaría muy bien perfilada para clasificar a cuartos.

🧾 ¿Quién será el rival de la U de Chile en cuartos?

El ganador de esta llave enfrentará a Universidad Católica (Ecuador) o Alianza Lima (Perú).

🧐 ¿Qué necesita la U de Chile para clasificar a cuartos?

Superar a Independiente en el global (ida y vuelta).

En caso de empate, la definición será por penales (no hay gol de visitante).

🇦🇷 Historial entre U de Chile vs Independiente

Aunque no es un cruce frecuente, ha dejado huella:

Año Competición Local Visitante Resultado 1940 Amistoso U. de Chile Independiente 1-1 1998 Copa Mercosur U. de Chile Independiente 3-0 1998 Copa Mercosur Independiente U. de Chile 6-2 2005 Amistoso U. de Chile Independiente 0-1

📌 Último cruce oficial: Copa Mercosur 1998, con una victoria para cada equipo como local.

📌 Independiente ha ganado 3 de las 4 series internacionales contra rivales chilenos, incluyendo finales de Libertadores en 1973 (ante Colo Colo) y 1975 (ante Unión Española).

👑 ¿Qué récord puede romper Charles Aránguiz?

Si anota en el Nacional, llegará a 10 goles internacionales con la U, igualando a Marcelo Salas y quedando a solo tres de Eduardo Vargas (13), máximo goleador azul en torneos CONMEBOL.

📅 ¿Cuándo se juega la vuelta U de Chile vs Independiente?

📆 Miércoles 20 de agosto de 2025

🏟 Estadio Libertadores de América, Avellaneda

📺 DSports (TV) y DGO (streaming oficial).

