Gabriel Torres y su debut en la U: Me sentí bien, el equipo me dio el apoyo apenas entré

El delantero panameño se mostró conforme con su estreno en los azules ante Melgar, aunque lamentó no haber podido concretar la clara oportunidad que tuvo.

El delantero panameño de Universidad de Chile, Gabriel Torres, se mostró satisfecho con su rendimiento en su debut defeniendo a los azules ante Melgar, por el duelo de ida de la segunda fase previa de la Copa Libertadores 2019.

El atacante centroamericano afirmó al respecto que "me sentí bien, el equipo me dio el apoyo apenas entré y bueno, intenté hacerlo lo mejor posible. Creo que más allá de los pocos entrenamientos que he tenido con ellos, lo puedo hacer bien y ya habrá una semana larga para corregir errores e ir trabajando en lo que queremos para la revancha".

Sobre la clara ocasión de gol que desperdició apenas ingresó ante los "rojinegros", el ariete dijo que "lastimosamente no pude concretarla (la situación de gol), pero hay que seguir trabajando duro. Creo que tenemos equipo para dar vuelta la llave".

En relación a los rivales, que se impusieron por la mínima en la altura de Arequipa, Torres aseguró que "ellos conocen su cancha, el tema de la altura para nosotros fue un poco complicado. Pero no hay excusas, ahora tenemos que recuperarnos rápido y pensar ya en el partido de la próxima semana".