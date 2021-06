Ousmane Dembélé deberá someterse a cirugía tras sufrir una lesión en su rodilla derecha

El jugador francés Ousmane Dembélé ha vuelto a sufrir con sus problemas físicos. Luego de que su selección indicó que se perderá lo que resta de la Eurocopa por lesión, en FC Barcelona señalaron que además el atacante deberá someterse a una cirugía para tratar la luxación que sufrió en su rodilla derecha.

A través de un comunicado, el elenco culé detalló que: "Tras las pruebas realizadas este martes al jugador Ousmane Dembélé, se confirmó que tiene una luxación del tendón del bíceps en la rodilla derecha, que requerirá ser operado".

"Por lo tanto, se perderá lo que queda de la Eurocopa, como informó la Federación Francesa", agrega la publicación.

Dembélé sufrió esta nueva lesión durante el duelo que disputaron Francia y Hungría el pasado fin de semana, por el Grupo F de la Eurocopa.

Hasta el momento, se desconoce el tiempo de recuperación que tendrá después de pasar por el quirófano.

LATEST NEWS | @Dembouz has a dislocation of the biceps tendon in his right knee and will need surgical treatment.



