En Inglaterra están expectantes ante la "oportunidad de hacer historia" en la Eurocopa

Gareth Southgate, seleccionador de Inglaterra, advirtió este martes, en la víspera de la semifinal de la Eurocopa 2024 contra Países Bajos, del "cambio" de su equipo, que ahora está en semfinales del certamen europeo de selecciones, a un paso de conseguir algo histórico para su país.

"Ha habido un cambio definitivo. A veces miras hacia atrás y ves que una de nuestras fortalezas en los últimos siete u ocho años ha sido tener menos temores. Al principio de este torneo, las expectativas pesaban y el ruido externo era más fuerte que nunca", recordó en la rueda de prensa en el Westfalenstadion de Dortmund.

"Pero los jugadores se concentraron en los resultados y encontraron la manera de ganar. Creo que eso cambió cuando llegamos a la fase eliminatoria y, desde luego, en cuartos de final. El grupo ha cambiado. Ahora estamos en el momento de qué es posible, no de qué puede salir mal. La oportunidad de hacer historia y de llegar a la primera final que no se celebra en Inglaterra. Sería la primera vez que Inglaterra lo consigue", remarcó.

