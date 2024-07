España arriesga quedarse sin pieza fundamental para la final de la Eurocopa por culpa de un guardia

El triunfo de España ante Francia desató la euforia ibérica en Alemania, como en suelo local, luego de 12 años.

Pero, los cánticos hispanos se acallaron cuando se enteraron de la chance de que su figura y estandarte, no esté presente en la final del torneo.

Cuando el plantel de España celebraba el 2-1 marcado por Dani Olmo en la segunda parte, su capitán no estaba celebrando.

Álvaro Morata dejó de celebrar para llevarse sus manos a una de sus rodillas tras recibir un golpe de un guardia de seguridad, quien intentó evitar que un hincha ingresar al terreno de juego y lo impactó, para desgracia española.

"Un miembro de seguridad resbaló y chocó con el capitán de España, lo que significa que podría perderse la final del domingo", precisó The Athletic Football.

