Euro 2024: Mucho ojo con las camisetas que usen los hinchas durante el torneo

La Euro 2024, que se disputará en Alemania durante los meses de junio y julio, junto con afinar detalles para que salga de manera óptima también anunció medidas para que no haya problemas para los aficionados que quieren concurrir al torneo.

Al margen de temas de seguridad y comportamiento en los estadios, hay una medida en la que los fanáticos tendrán que poner especial cuidado, según informan los medios en Inglaterra, ya que los afecta directamente.

En Europa, al igual que en el resto del mundo, las camisetas originales son muy costosas, por lo mismo se han popularizado las réplicas, que son prácticamente idénticas, pero a un costo mucho menor. El sitio Sportbible pone como ejemplo que la casaquilla de la selección inglesa cuesta 85 Libras esterlinas, que equivalen a cien mil pesos chilenos, y por eso buscan productos alternativos.

Sin embargo, desde Alemania precisan que con la finalidad de resguardar a las empresas de ropa deportiva, que pagan millonarias cifras por auspiciar a cada selección, y en virtud de una legislación de marcas registradas, los hinchas que sean sorprendidos en los controles que se realicen con réplicas o indumentarias falsificadas podrían recibir una sanción de hasta cinco mil Euros, cerca de cinco millones de pesos chilenos.

🚨 | England fans warned they face massive fine for wearing fake shirts at Euro 2024. pic.twitter.com/VgwUACIJpH