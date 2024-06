Eurocopa 2024: El Campeón del Mundo que regresa a la titularidad en su selección

En esta EURO 2024 que recién comienza, N'Golo Kanté regresa a la selección francesa a sus 33 años. La baja de Tchouaméni, que no llegará a tiempo para el primer partido de Francia del lunes ante Austria, hizo dar un giro a Deschamps a la hora de pensar en el equipo que debutará y el Campeón del Mundo ingresaría como titular.

El gran afectado por la decisión, es Eduardo Camavinga, quien era el reemplazante natural de su compañero en el Real Madrid y tendrá que esperar su oportunidad desde la banca. El estratega se inclinó por el jugador de la liga saudí para dar equilibrio y seguridad al equipo, con un futbolista que parecía ya al borde de finalizar su carrera.

Kanté regresa como titular en esta EURO 2024

Kanté, una de las figuras del Mundial de 2018, se marchó al principio de temporada desde el Chelsea al Al Ittihad de su compatriota Karim Benzema. Tuvo una temporada lo suficientemente buena para que Deschamps haya optado por integrarlo ,después de dos años de ausencia. El volante no estuvo en la cita de Qatar por una lesión que lo llevó al quirófano.

"No sé si hay gente sorprendida. Lo hemos controlado un poco porque ha jugado muchos partidos. N'Golo está ahí, radiante tanto atléticamente como en todo lo que hace. Tuvo un parón de dos años, pero durante un año tuvo muchas lesiones. Ahora ha hecho una temporada completa, juega cada 3-4 días, no estaba de vacaciones", señaló Didier Deschamps.

La sorpresa de Kanté en el llamado a la selección francesa

Por otro lado, el exjugador del Chelsea no esperaba la convocatoria y así lo dio a conocer: "Pensé que no iba a suceder. Lo pensé cuando vi que algunos jugadores se retiraban, como Varane, Hugo Lloris y Matuidi. No era necesariamente una decisión que quería tomar. Iba a Arabia a jugar, y si hacía las cosas bien, la puerta siempre estaba abierta".

El último partido de N'Golo Kanté jugó por Francia previo al retorno fue el 3 de junio de 2022, partido por la UEFA Nations Leagues A donde los galos se enfrentaron a Dinamarca y cayeron por 1-2. En su regreso dos años después regresó a la titularidad en los amistosos frente a Luxemburgo y Canadá la semana pasada.