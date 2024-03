Deschamps: Chile es un rival de mucha calidad, pesa mucho la efectividad de Vargas y Sánchez

El director técnico de la selección francesa, Didier Deschamps, palpitó el duelo ante Chile, a jugarse este martes a las 17:00 horas (20:00 GMT), destacando las fortalezas del "Equipo de Todos", que viene de ganarle por 3-0 a Albania.

Deschamps dijo en conferencia de prensa que "estoy muy contento, Chile es un rival que no tiene las mismas características que Alemania. Cambiaron de entrenador, por lo que inevitablemente habrá cambios. Es un rival diferente, pero con mucha calidad, y pesa mucho en términos de efectividad entre Vargas y Sánchez".

También se refirió a la derrota con Alemania, sufrida el pasado sábado y a las críticas que ha recibido la estrella del equipo, Kylian Mbappé.

"Es un partido, ustedes (los periodistas) arrasan con todo... No importa quién sea el líder. Si esperas que Kylian le grite a todo el mundo, ese no es Kylian. Un partido no te quita todo lo que se hizo antes", añadió.

