Golpe letal a la Garra Blanca: frenan su arengazo ilegal y advierten duras sanciones

En una semana marcada por la tensión interna y externa en Colo Colo, un nuevo capítulo golpea de lleno a su barra más radical. Y es que la Delegación Presidencial Metropolitana emitió un comunicado tajante contra el arengazo autoconvocado por la Garra Blanca para este viernes 15 de agosto, a un día del Clásico con Universidad Católica en el Monumental.

🏟️ ¿Por qué se frena el arengazo de la Garra Blanca?

Según explicó el delegado presidencial Gonzalo Durán, la convocatoria de la barra no forma parte del acto administrativo autorizado para el Clásico 188 y, por lo tanto, no cuenta con la aprobación de la autoridad ni de Carabineros.

"No cuenta con autorización de la Delegación Presidencial y las policías. Reiteramos la prohibición de su realización. Invitamos a los hinchas de Colo Colo a que no concurran a este lugar", señaló Durán.

El anuncio llega un día después del fallido arengazo oficial del club, que reunió apenas a unas 350 personas en el Monumental y que fue boicoteado por la barra, que prefirió convocar al suyo propio para este viernes.

🚨 Refuerzo policial y advertencia de sanciones

La Delegación adelantó que se reforzará la seguridad en las inmediaciones del Monumental y del Metro Pedrero para impedir desórdenes y “proteger la tranquilidad de las comunidades aledañas”.

"Haremos cumplir la ley", advirtió Durán, recordando que cualquier incidente en un arengazo, autorizado o no, puede derivar en sanciones como la prohibición de ingreso a estadios o la exclusión de actividades relacionadas con el club.

📅 ¿A qué hora se juega el Clásico Colo Colo vs Universidad Católica?

Partido: Colo Colo vs Universidad Católica

Fecha: Sábado 16 de agosto de 2025

Hora: 15:00 (Chile)

Estadio: Monumental, Santiago

📲 Sigue toda la información de Colo Colo y el Clásico 188 en Al Aire Libre.