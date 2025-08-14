El secreto detrás del renacer de Lucas Assadi en U de Chile

Lucas Assadi, figura de U de Chile, vive por lejos el mejor momento de su carrera hasta el momento: el futbolista de 20 años anotó el único gol de la victoria sobre Independiente en la Copa Sudamericana 2025 y extendió su buena racha.

Uno de los responsables es el psicólogo deportivo Alexi Ponce, quien ha sido nombrado por el propio Assadi como uno de los responsables de su renacer, ya que hasta hace algunos meses alternaba en la citación de los Azules.

🤫 El secreto de Alexi Ponce, el psicólogo de Lucas Assadi

En diálogo con TNT Sports, Ponce dio detalles del trabajo que realiza con Lucas Assadi: "Lo primero que diría es que trabajar con un deportista, con las condiciones físicas, técnicas y tácticas de Lucas es muy fácil, porque él tiene un punto de partida muy alto en su trabajo".

Además, añadió: "Nos tocó comenzar en un momento en que él sentía que había una situación que tenía que superar y efectivamente muchas veces le decimos a los deportistas que entiendan su situación y que vean cómo solucionan problemas, ellos no tienen que dar problemas, tienen que solucionar situaciones".

"El problema en el caso del fútbol siempre hay que, entre comillas, pasárselo al entrenador, que es quien toma decisiones, de quien juega, quien participa, quien es citado, por lo tanto, es muy fácil trabajar con un deportista con las características de Lucas", sentenció.

📊 Los números de Lucas Assadi en esta temporada en U de Chile

🏟️ Partidos: 21

⚽ Goles: 8

✅ Asistencias: 4

⏱️ Minutos: 1.064

Los 8 goles de Lucas Assadi fueron en los últimos 13 partidos que disputó en U de Chile, viviendo un verdadero renacer, luego de que mostrara sus condiciones en 2022 y después haya oscilado en un irregular desempeño.

