Terremoto en el arbitraje: Denuncian la seguidilla de partidos de juez del VAR que tuvo polémica con Colo Colo

El arbitraje chileno vuelve a estar en el ojo del huracán. Cindy Nahuelcoy, ex jueza asistente, encendió la polémica al poner en duda las recientes designaciones del árbitro Gastón Philippe, quien ha protagonizado decisiones que dejaron molestos a hinchas y jugadores de Colo Colo en el pasado partido contra Everton en Viña del Mar.

La exréferi, que enfrenta una tercera querella, esta vez civil por parte de Julio Bascuñán y Leslie Vásquez, considera llamativo que Philippe, testigo presentado por los demandantes, haya sido nominado en una seguidilla de partidos importantes apenas semanas después de declarar.

🔥 Denuncian llamativa seguidilla para juez del VAR que perjudicó a Colo Colo

En diálogo exclusivo con Al Aire Libre, Cindy Nahuelcoy relató: "Partamos de la base que hay una nueva querella en mi contra, en donde Bascuñán y Vásquez me piden 280 millones de pesos, ya que según ellos dejaron de percibir dinero por lo que dije en el reality y en el programa PH. Pero si uno revisa las designaciones, después de lo que pasó ellos tuvieron incluso más partidos".

La exjueza añadió que, en el marco de esa querella, Philippe y el asistente Wladimir Muñoz fueron testigos de Bascuñán. "Lo curioso es que después de ser testigo del jefe, porque Bascuñán es quien designa a los árbitros VAR aunque él diga que no, Philippe aparece con tres partidos. Me parece extraño que un árbitro nuevo, recién subido a Primera, tenga un partido y dos VAR, cuando hay árbitros FIFA VAR disponibles", comentó.

🟨 Los partidos de Gastón Philippe que levantaron la alerta

El árbitro de 32 años fue designado para dos encuentros en la fecha pasada:

VAR en el Everton vs Colo Colo (polémico penal en el último minuto a favor de Everton).

Juez central en el Deportes Limache vs Audax Italiano

En la fecha 20 que se disputará este fin de semana, Philippe estará en tres partidos, uno de ellos, un clásico.

Árbitro central en el Unión La Calera vs Deportes La Serena

VAR en el Colo Colo vs Universidad Católica

VAR en el Universidad de Chile vs Audax Italiano

Cindy Nahuelcoy advirtió que lo habitual es evitar que un árbitro repita con el mismo equipo en tan poco tiempo: "Cuando te designan partidos, se intenta no repetir el mismo equipo porque te vas ensuciando. Él es un árbitro nuevo y más encima lo mandan a un clásico... porque se supone que para esos partidos importantes hay gente, están los árbitros FIFA VAR".

Entre los árbitros de élite que suelen ir al VAR y que están certificados por la FIFA para ese rol son Miguel Araos, Rodrigo Carvajal, Edson Cisternas, Nicolás Millas, Mathias Riquelme, Benjamín Saravia y Juan Lara, además de nombres como Piero Maza, Diego Flores y Felipe González.

Sobre esta situación, Cindy Nahuelcoy agregó: "¿Acaso no hay más árbitros? Obviamente que hay más árbitros para poner, entonces claramente es sospechoso".

⚖️ Los procesos judiciales de Nahuelcoy y su victoria contra la ANFP

Nahuelcoy no sólo está enfrentando la actual querella civil presentada por Julio Bascuñán y Leslie Vásquez, sino que ya pasó por dos querellas criminales anteriores en las que fue sobreseída. En ambos casos, asegura, los denunciantes intentaron llegar a un acuerdo antes del fallo, pero ella rechazó las condiciones.

"Mi verdad no tiene precio. Vale mucho más que irme a la cárcel o que la plata", sentenció sobre su decisión de no retractarse públicamente en ninguno de los procesos.

Además, la exjueza demandó a la ANFP por despido injustificado y vulneración de derechos, logrando un millonario pago tras llegar a una conciliación con el ente rector del fútbol chileno.