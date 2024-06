EUROCOPA 2024: Nedim Bajrami de Albania, marcó un récord con su gol frente a Italia

Nedim Bajrami, jugador Albania marcó este sábado el gol más rápido de la historia de la EURO. El volante del Sassuolo abrió el marcador en el segundo 23 del partido ante Italia. Este gol rompe el récord del ruso Kirichenko en el partido de fase de grupos entre Grecia y Rusia en la Eurocopa 2004, con 67 segundos.

¡INSÓLITO LO DE DIMARCO! A segundos del pitazo inicial, el defensor de la Azzurra cometió un error GARRAFAL y de lateral se la regaló a Bajrami para que marque el 1-0 de Albania vs. Italia. ¡¿PARA QUÉ TE TRAJE?! 📺 Mirá la #EURO2024 en #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/SxzCO08mjh

El futbolista sueco Emil Forsberg, que recién fue relegado al segundo puesto, encabezaba la lista con un gol le anotó a Polonia en 2020 cuando tan solo habían transcurrido 1 minuto y 21 segundos.

Tercero le sigue el delantero Yussuf Poulsen, que solo necesitó 17 segundos más para marcarle a Bélgica un gol, que defendía Thibaut Courtois bajo los palos, de la mano de la selección danesa en el mismo año.

El cuarto lugar del podio lo encabeza Robert Lewandowski, que con un minuto y 39 segundos se queda a solo un segundo del alcanzar al danés. El polaco en el 2016 se sumó a la lista frente a la selección portuguesa.

Los ingleses también se meten en la pelea, gracias a Luke Shaw se mete al quinto puesto de la tabla en 2020. Un minuto y 55 segundos fue el tiempo que le llevó al inglés anotar frente al conjunto italiano, que se proclamó campeón del torneo.

Nedim Bajrami with the fastest goal in Euros history! ⚡️#ITAALB #BBCEuros #Euro2024 pic.twitter.com/TflZzfuDsz