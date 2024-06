Italia recuperó a sus lesionados de cara a su debut en la EURO 2024

La selección italiana de fútbol tuvo muy buenas noticias de cara a lo que será su debut en la Eurocopa de Alemania 2024 ya que se recuperaron los jugadores lesionados y la azzurra tiene plantel completo para el partido de este sábado ante Albania, que significará el estreno del actual campeón en el Grupo B del torneo.

Los mediocampistas Nicolo Barella y Nicolo Fagioli se recuperaron de sus lesiones y se entrenaron con el resto de sus compañeros en la concentración de Iserlohn.

🚨 Fagioli and Barella are back training with the group! 🇮🇹🙌



Fantastic news as both should be available for Albania 💪 pic.twitter.com/RCqnh7Dk5W