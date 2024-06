Inglaterra empató con Eslovenia y ambos clasificaron a octavos de la Eurocopa

Inglaterra llegó a la EURO 2024 como el gran favorito, pero en los dos partidos iniciales dejó más dudas que certezas, y las críticas sobre su entrenador Gareth Southgate no se han detenido, por lo que este partido contra Eslovenia iba a servir para enmendar el camino o sumergirse aún más en las dudas.

Durante la primera fracción, el conjunto que adiestra Matjaž Kek no se complicó frente al dominio inglés y cerró su última línea con dos franjas de cuatro jugadores, que de ser superadas encontraban la siempre sólida respuesta de Jan Oblak.

La mejor jugada del equipo de los Tres Leones llegó a las redes a los 20’ luego de una sucesión de pases, pero Phil Foden al momento de asistir a Bukayo Saka estaba adelantado, por lo que la oda al juego colectivo debió borrarse del libro del buen juego. El cero a cero no se movió durante los 45’ iniciales.

Inglaterra busca su mejor cara en la Eurocopa

Para el segundo lapso, Southgate intentó mejorar el juego de su equipo en cuanto a la claridad de ideas ofensivas, ya que el dominio de juego no lo podían traducir en acciones claras. El ingreso de Kobbie Mainoo por Conor Gallagher buscó generar peligro, pero el resultado inmediato no se concretó.

Los minutos transcurrieron, y no por dominar significó que esa posesión permanente se tradujera en peligro para los eslovenos. Inglaterra tenía el balón, pero Oblak no entraba en acción ni era la figura.

El cierre del partido, cuando ya el cansancio comienza a esfumar el rigor táctico, se presentó como la opción para los ingleses de al menos obtener los tres puntos, ya que el brillo no lo alcanzaron. No obstante, las ganas no se tradujeron en goles, y a pesar del remate sobre el final de Cole Palmer que exigió a Oblak, el empate a cero coronó un nuevo partido sin ideas claras para los ingleses.

Qué viene para Inglaterra y Eslovenia en la Eurocopa

Los inventores del fútbol aseguraron al primer lugar de su zona y ahora tendrán que esperar a uno de los mejores terceros, que de momento serían los Países Bajos, pero aún quedan dos grupos por cerrarse y eso podría cambiar.

Eslovenia también avanzó a los octavos de final, y debido a su tercer lugar está a la espera de un adversario para la siguiente etapa.