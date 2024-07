La fórmula de España para anular la potencia de Francia en la Eurocopa 2024

Luego de eliminar a los dueños de casa en tiempo extra, con el impulso que eso significa en un torneo oficial, España sumó créditos como candidato en la Eurocopa 2024.

El equipo dirigido por Luis de la Fuente ahora deberá afrontar un desafío que analizado a través de los recursos físicos, contempla una dificultad mayor.

Ante la distribución del mediocampo francés, Fabián Ruiz y Rodri son las piedras angulares, para que las bandas puedas ser explotadas por sus figuras jóvenes, quienes han mostrado talento de sobra en esta edición.

La zaga será la única debilidad posible en esta jornada, tras las ausencias de Robin Le Normand y Dani Carvajal, ambos suspendidos.

En la ofensiva, Lamine Yamal y Nico Williams serán los extremos que esperan romper el cerco galo, en uno de los cruces que paralizará Europa.

✅ Team news

✅ Advice on substitutions

✅ Captain changes



🇪🇸🆚🇫🇷 Fantasy football Scout notes for the first semi-final...#EURO2024