La insólita multa que puede recibir España si juega Lamine Yamal ante Albania en la Eurocopa

Con apenas 16 años, Lamine Yamal ha sido titular en los dos partidos que ha jugado España en la EURO 2024. La gran joya del equipo español ha demostrado por qué debe ser parte de los once que escoja el DT Luis de la Fuente, y también estaba considerado para el duelo ante Albania.

El partido que está programado para mañana y que será el último de la fase de grupos para ambos conjuntos, tiene con dudas al cuerpo técnico de la Roja. Aún no está confirmada la participación del joven Yamal y no es por un motivo futbolístico.

Si De la Fuente decide que el jugador del Barcelona sea titular, la selección española podría recibir una multa de hasta 30 mil euros. ¿Cuál es la razón? Una norma laboral que rige en Alemania y que prohíbe que los menores de 18 años trabajen después de las 20:00 horas.

El encuentro entre Albania y España iniciará a las 21 en horario local, y si bien hay una excepción con los deportistas, el horario es hasta las 23 horas y el partido terminará cerca de ese horario si es que no sucede nada fuera de lo normal durante el duelo.

🚨🚨| Spain risk VIOLATING German law due to Lamine Yamal's participation in matches. 🇪🇦



German regulations prohibit U18s from working past 20:00, but athletes can play until 23:00, including time for showering and media duties. If Yamal plays the full match against Albania, it… pic.twitter.com/he6TtNhuCb