La performance de Xherdan Shaqiri incluyó un doble récord único en la Eurocopa 2024

Este miércoles 19 de junio, Suiza igualó 1-1 con Escocia en Colonia, en un entretenido duelo por la segudna fecha de la Eurocopa 2024.

Una de las figuras 'helvéticas' fue Xherdan Shaqiri, quien no fue titular en el debut ante Hungría, pero ante la 'Tartan Army' arrancó como titular y a su golazo, le permitió ingresar a dos marcas inéditas en torneos oficiales.

El primero habla de su capacidad goleadora, tras completar 10 goles en Euro más Copa del Mundo, superando a leyendas europeas como el portugués Eusébio y Alan Sherear, entre otros.

Xherdan Shaqiri (10) has scored more major tournament goals (World Cup + Euros) than:



Eusébio: 9

Alan Shearer: 9

Patrick Kluivert: 8

Wayne Rooney: 7

Raul: 6

Zlatan Ibrahimovic: 6



