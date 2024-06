La pintoresca ceremonia inaugural de la EURO 2024 en Múnich

La EURO 2024 dio el vamos oficial este viernes en Múnich, teniendo una pintoresca ceremonia inaugural en el Allianz Arena encabezada por el colorido del escenario y las distintas bandas musicales que se hicieron presente.

Antes del partido entre la anfitriona Alemania y Escocia en el Grupo A, la cancha del coloso de Múnich tuvo un espectáculo de bailes y colores, al son de la música de la artista local Leony, la banda estadounidense OneRepublic y de los italianos Meduza.

Canciones como "Piece of your heart", "Paradise", "Marchin On" envolvieron el bonito show que también tuvo el ingreso a la cancha del trofeo que se llevará el campeón al final de esta Eurocopa, el próximo 14 de julio.

La inauguración del certamen del viejo continente también tuvo un lindo reconocimiento al histórico futbolista alemán Franz Beckenbauer, quien fallecióa los 78 años el pasado 7 de enero en Austria.

A la cancha con la Copa de esta EURO 2024 hicieron ingreso otros dos símbolos del fútbol alemán, Bernard Dietz y Jurgen Klinsmann, capitanes del equipo teutón en las victorias de las Eurocopas 1980 y 1996. Junto con ellos, los acompañó Heidi Beckenbauer, esposa del otrora defensa ganador dos veces del Balón de Oro.

En las pantallas del Allianz Arena se proyectaron imágenes del 'Káiser' levantando los numerosos títulos que logró en su carrera, entre ellos dos Copas del Mundo (como jugador y entrenador), una Eurocopa y las tres Copas de Europa con Bayern Munich. La imagen conmovió a todos los presentes en las tribunas del estadio y a los presentes en el terreno de juego.

🖤❤️💛 Paying tribute to a legend



Franz Beckenbauer's wife Heidi was joined by former captains Jürgen Klinsmann and Bernard Dietz as we honoured the German great ahead of kick-off tonight.#EURO2024 pic.twitter.com/akW8MmVQ5r