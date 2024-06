Leyenda de Alemania será homenajeada en ceremonia inaugural de la EURO 2024

La leyenda del fútbol alemán e internacional, Franz Beckenbauer, será homenajeado este viernes en la ceremonia inaugural de la Eurocopa 2004, anunciaron este martes los organizadores del torneo de selecciones más importante del viejo continente.

El reconocimiento al recientemente fallecido capitán de Alemania Occidental que se tituló en el evento europeo en 1972 y levantó el trofeo de campeón mundial dos años después se realizará en el Allianz Arena de Múnich, minutos antes del inicio del partido inaugural entre Alemania y Escocia.

Según trascendió los dos capitanes vivos de las selecciones germanas campeonas de Europa, Bernard Dietz (1980) y Jurgen Klinsmann (1996), acompañarán a su esposa en la entrega de la Copa Henri Delaunay.

Beckenbauer ganó cinco Bundesligas como jugador del Bayern Múnich y fue además el técnico que llevó a los teutones al título del orbe en 1990.

