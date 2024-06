Polémicos cánticos de hinchas de Rumania frente a Ucrania en la Eurocopa 2024

Rumania en el primer turno de la EURO 2024 goleó a Ucrania por 3-0 en el arranque del grupo E. El duelo se jugó en el Allianz Arena de Múnich y contó con Vladimir Putin como una de las particularidades de la jornada.

El nombre del presidente ruso fue cantado por los hinchas rumanos en el estadio durante la victoria de su selección, aludiendo claramente al conflicto armado entre Ucrania y Rusia.

Una vez que los rumanos marcaron el tercer gol y el triunfo parecía seguro para el combinado 'tricolor', miles de hinchas empezaron a gritar a favor del mandatario ruso. "Putin, Putin, Putin", que se escuchó desde las tribunas del estadio del Bayern Múnich.

Romania 🇷🇴 fans were chanting "Putin" to Ukraine



and then went on beat them 3-0