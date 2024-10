Alexis Sánchez compartió un emotivo mensaje de despedida al español Andrés Iniesta por su retiro

El fútbol llora la despedida del fútbol de Andrés Iniesta, quien a sus 40 años se retira de la actividad dejando un legado imborrable, muchos jugadores y excompañeros le han dedicado emotivos mensajes, y nuestro Alexis Sánchez también se sumó.

Iniesta, el emblemático volante español, anunció su retiro del fútbol a los 40 años, generando una ola de mensajes de agradecimiento de sus colegas.

Uno de los más emotivos llegó de parte del 'tocopillano', quien jugó con Iniesta en el FC Barcelona de 2011 a 2014. Juntos, conquistaron cuatro títulos importantes, incluyendo el de La Liga.

El 'Niño Maravilla' compartió un mensaje en Instagram, recordando la grandeza del Barcelona en el que ambos jugaron. "Me tocó jugar en el mejor Barcelona de la historia, pero Andrés Iniesta entendía a la perfección el tiempo del fútbol. Lo difícil para muchos, para él era algo natural"

