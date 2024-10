Hasta que llegó el día: Andrés Iniesta hizo oficial su retiro del fútbol profesional

El icónico volante español muy recordado por su paso por el FC Barcelona y la selección española, Andrés Iniesta, anunció su retiro del fútbol. El jugador de 40 años lo hizo en una conferencia de prensa donde confesó estar muy emocionado y aseguró que nunca pensó "que llegaría este día".

Iniesta recordó en un emotivo acto en el antiguo cine IMAX del Port Vell, de Barcelona, cómo su sueño de ser futbolista se hizo realidad gracias al esfuerzo y dedicación. "Supongo que permitirán que me emocione hoy. Pero son lágrimas de emoción, de orgullo, no de tristeza. Son las lágrimas de ese niño de Fuentealbilla que tenía el sueño de ser futbolista profesional. Y lo conseguí, con mucho trabajo y muchísimo esfuerzo"

El evento reunió a varias leyendas del FC Barcelona, donde Iniesta brilló junto a figuras como Xavi y Messi. Habló con cariño sobre su formación en La Masía, destacando su influencia en su vida y carrera.

"Son lágrimas de emoción, de orgullo." 🥹



"Son lágrimas de emoción, de orgullo." 🥹

🗣️ Andrés Iniesta

Andrés Iniesta y su paso por el mejor FC Barcelona de la historia

El integrante del mediocampo de uno de los mejores cuadros culé de la historia señaló que: "La Masía me cambió para siempre, el mejor lugar donde podía estar para potenciar los valores que tenía que tener en la vida. Agradecer a los profesores, compañeros... un lugar que marcó mi vida. Venir al Barça fue un sueño y me focalicé para no desviarme. Llegué al mejor lugar posible"

El exjugador de la selección también expresó su agradecimiento a sus entrenadores y compañeros. "Mi otra piel es la selección. Seguramente nos remontamos a los últimos logros, pero para mí empieza con 15 años. Todas esas tardes de entrenamiento, compañeros con los que he crecido. Igual... mi camino es un agradecimiento a todas las personas que me he ido encontrando".

"He tenido el privilegio de estar en la mejor época de la selección. Una mención especial a Luis Aragonés, Del Bosque y Lopetegui por ese respeto que me han tenido", complementó el mítico 8 de España.

El Juego Continúa ❤️⚽️ 8️⃣🔟2️⃣4️⃣

Iniesta es generoso y no se adjudica solo el gol en la final del Mundial Sudáfrica 2010

Iniesta recordó su gol en la final del Mundial 2010 como un logro colectivo. "Todo se resume con una foto, ese gol del Mundial. Pero ese gol lo marcamos todos. Los que luchamos, los aficionados, todos los jugadores. La magia de todos lo hizo posible. Y la magia de Jarque, que nos ayudó desde donde esté. Un honor de haber estado en esta etapa".